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Деркач зарегистрировал в Раде проект постановления об отставке министра финансов Марченко

Народный депутат Андрей Деркач зарегистрировал в парламенте проект постановления об отставке министра финансов Марченко.

Об этом он сообщил в своём Телеграм-канале.

Как отмечает нардеп, Марченко остался одним из немногих министров Кабмина, который до сих пор работает, несмотря на все свои провалы.

«Главные вредители для страны – это одноразовые ноунеймы типа Марченко, из которых делают стрелочников, как только они выполняют свой долг. Поэтому предлагаю не дожидаться этого момента, наградить героя финансов орденом «За Отвагу и Слабоумие» и отправить в вечный кадровый резерв. Именно поэтому я зарегистрировал в Раде проект Постановления об отставке министра финансов Марченко», – заявил Деркач.

Он перечислил негативные последствия пребывания Марченко на должности министра финансов. Среди них: неоплаченные финансовые обязательства Госказначейства на 16 млрд. грн, из которых около 5 млрд. грн – по защищенным статьям (зарплаты, пенсии и т.д.), а также высокий дефицит платежного баланса в финансировании защищенных статей местных бюджетов.

«Это – прощай заработная плата педагогов, работников детсадов, медицинских работников коммунального хозяйства и т.д.», – пишет Деркач.

По его словам, на Марченко лежит ответственность за выделение лишь половины из необходимого финансирования на медицину, что может привести к усилению пандемии, а также за массовые чистки на таможне ради расстановки нужных людей, в том числе и грантоедов. Отдельно народный депутат упомянул перенесение выплат по госдолгу.

«Выплаты по госдолгу переносятся на 2021 бюджетный год. Привет новые займы для обслуживания дефицита госбюджета. Деньги собираются через продажу ОВГЗ. Акция от Марченко: продажа ОВГЗ с увеличенными процентными ставками по ним до 12%! Привет финансовая пирамида! Пока экономика!», – резюмирует Деркач.

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