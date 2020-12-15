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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:47204

Сумской облсовет принял бюджет на 2021 год

18 декабря прошло заседание третьей сессии областного совета.

Перед его началом заседали две постоянные комиссии: по вопросам развития местного самоуправления и по вопросам совместной собственности территориальных общин и приватизации. Депутаты рассмотрели как сессионные, так и собственные вопросы. На сессию в этот день пришли представители областной организации Союза предпринимателей. Они обратились с просьбой поддержать их требования к правительству, поэтому было решено в первую очередь предоставить им слово. Депутаты после обсуждения ситуации решили поддержать предпринимателей. Председатель областного совета Виктор Федорченко, в свою очередь, отметил, что выступает на стороне людей, которые своим трудом зарабатывают на жизнь семей, создавая при этом рабочие места для других, и особенно важно - являются основными поставщиками местных бюджетов. Однако текст самого обращения, которое оказали предприниматели, по мнению Виктора Михайловича, стоит доработать, оформив надлежащим образом в соответствии с регламентом областного совета, и только после этого направить в соответствующие государственные органы. Далее было озвучено депутатские запросы, поступившие от Владимира Поцелуева, Владимира Гороха, Бориса Пересадько, Юрия Мееровича, Александра Будника, Инны Козачок, Алексея Романков, Олега Медуницы, Вадима Ващенко. Областные избранники подняли вопрос ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера на Шосткинщини, по своевременному обеспечению заработной платой медработников, выделению средств из областного бюджета на закупку оборудования для Ахтырской ЦРБ, содержание физкультурно-спортивного комплекса ФК «Динамо», финансовой помощи детям с редкими заболеваниями, ремонта части автодороги на Краснопильщине. Рассмотрение вопросов повестки дня областные избранники начали по внесению изменений в социально значимой программы осуществления компенсационных выплат за льготный проезд отдельных категорий граждан автомобильным транспортом на автобусных маршрутах общего пользования на 2016-2020 годы. Были приняты соответствующие решения об изменениях в областной бюджет Сумской области на 2020 год и Программе экономического и социального развития Сумской области на 2019 и последующие 2020-2021 программные года. Бурным получилось обсуждение проекта областного бюджета Сумской области на 2021, расходную часть которого в целом сформирован в сумме 2,8 млрд грн. Расходы областного бюджета (без учета трансфертов местным бюджетам области) составили 2,7млрд гривен (общий фонд – 1,8 млрд грн, специальный фонд - 956 млн грн). Объем расходов общего фонда будут направлены на государственное управление, образование, здравоохранение, социальную защиту и социальное обеспечение, культуру, физическую культуру и спорт. Областные депутаты сошлись во мнении, что бюджет -2021 - очень сложный, так как потребностей много, а доходов мало. Поэтому есть вероятность пересмотра отдельных разделов финансового документа после первого квартала или даже в январе, о необходимом аудит деятельности коммунальных предприятий, которые должны работать на прибыль, не дожидаясь внешних дотаций или инвестиций. Областные избранники настаивают и на изучении дальнейшего сотрудничества с предприятиями «Укрнафты», действующих на территории области и которые задолжали областному бюджету не один млн гривен. На очереди - преодоление последствий пандемии, обеспечение медицинских учреждений всем необходимым для лечения больных коронавирус. Поэтому прозвучало предложение объявить 2021 в области годом медицины. Было озвучено и другие проблемы, которые придется решать в будущем году.  Уже начала деятельность рабочая группа по изучению путей наполнения областного бюджета.

В итоге за областной бюджет-2021 проголосовало 54 депутата. Таким образом, область входит в год грядущий с новым финансовым документом. Также на пленарном заседании третьей сессии областного совета был рассмотрен ряд кадровых и имущественных вопросов и приняты соответствующие решения.

Общество
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