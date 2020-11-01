Сумські футзалісти поступилися чемпіону

Наша команда невдало розпочала матч, і уже на сьомій хвилині поступалась 0:3 після голів Зварича, Клаудіньо та вихованця сумського футзалу Миколи Білоцерківця. До перерви Даніель та Волянюк довели рахунок до розгромного, а підсумок гри підбив у другій половині Сорокін.
Після цієї поразки “Суми” залишилися на шостому місці з 14 очками, а херсонці закріпилися на першій позиції. Зараз у команди Броканелло 36 балів, що на пять більше, ніж у “ХІТа”.
Наразі у чемпіонаті України наступає пауза, сезон відновиться після новорічних свят.
“Продексім” – “Суми” – 6:0
“Продексім”: Савенко – Даніель, Клаудіньо, Сорокін, Зварич, Роніньо, Волянюк, Шотурма, Моспан, Білоцерківець, Маєвський, Волков, Корсун – Ципун.
“Суми”: Сітнер (Пєтухов) – Сметаненко, Ігумнов. Катеринін, Гурєєв, Зеленкевич, Ессаргіні, Зеленський, Кефа, Острога, Байцур, Цілик.
Голи: Зварич, 2, Клаудіньо, 4, Білоцерківець, 7, Даніель, 18, Волянюк, 19, Сорокін, 36
Попередження: Маєвський, 12, Корсун, 33 – Байцур, 28
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