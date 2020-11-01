Сумські футзалісти поступилися чемпіону “Суми” у матчі 15-го туру футзальної Екстра-ліги на виїзді поступилися чемпіону країни – “Продексіму” (0:6).

Наша команда невдало розпочала матч, і уже на сьомій хвилині поступалась 0:3 після голів Зварича, Клаудіньо та вихованця сумського футзалу Миколи Білоцерківця. До перерви Даніель та Волянюк довели рахунок до розгромного, а підсумок гри підбив у другій половині Сорокін.

Після цієї поразки “Суми” залишилися на шостому місці з 14 очками, а херсонці закріпилися на першій позиції. Зараз у команди Броканелло 36 балів, що на пять більше, ніж у “ХІТа”.

Наразі у чемпіонаті України наступає пауза, сезон відновиться після новорічних свят.

“Продексім” – “Суми” – 6:0

“Продексім”: Савенко – Даніель, Клаудіньо, Сорокін, Зварич, Роніньо, Волянюк, Шотурма, Моспан, Білоцерківець, Маєвський, Волков, Корсун – Ципун.

“Суми”: Сітнер (Пєтухов) – Сметаненко, Ігумнов. Катеринін, Гурєєв, Зеленкевич, Ессаргіні, Зеленський, Кефа, Острога, Байцур, Цілик.

Голи: Зварич, 2, Клаудіньо, 4, Білоцерківець, 7, Даніель, 18, Волянюк, 19, Сорокін, 36

Попередження: Маєвський, 12, Корсун, 33 – Байцур, 28