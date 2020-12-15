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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:19134

Полицейские Сумщины продолжают изымать из незаконного оборота наркотики

17 декабря по месту жительства 34-летнего жителя Лебединского района работники полиции обнаружили и изъяли 9 растений конопли, 5 граммов высушенной марихуаны и приспособления для ее употребления.

В рамках уголовного производства оперативники Лебединского отделения полиции посетили до 34-летнего жителя района с санкционированным обыском. В ходе которого в одной из комнат полицейские обнаружили 9 растений конопли, которые росли в пластиковых ведрах и цветочных горшках. Кроме того, в доме мужчины правоохранители нашли еще и 5 граммов уже готовой к употреблению марихуаны, а в гараже - два устройства для ее употребления. Все найденное полицейские изъяли и направили на экспертизу. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Санкция статьи предусматривает наказание в виде немалого штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, или лишение свободы на тот же срок, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

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