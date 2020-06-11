Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:29157

В Сумах патрульный автомобиль едва не попал в ДТП

На водителя, который едва не въехал в патрульный автомобиль, составили админпротокол.

ЧП произошло на проспекте Михаила Лушпы. Водитель автомобиля ВАЗ-2109, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества в движении служебному автомобилю патрульных Skoda Octavia, который двигался по главной дороге. Инспекторам пришлось резко изменить скорость и направление движения. Благодаря внимательности и мгновенной реакции им чудом удалось избежать ДТП.

Стражи порядка остановили легковой автомобиль. 27-летний мужчина понял все без лишних слов и сам признал свою вину. На мужчину патрульные составили административный материал по ч. 4 ст. 122 (Нарушение ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки) КоАП. Материалы направлены в суд.

Патрульная служба напоминает, что за это правонарушение предусмотрена ответственность - штраф в размере 680 гривен или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

Право Патрульная полиция
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Сумские патрульные обнаружили мотоцикл в международном розыске
11.10.2020 09:33

Сумские патрульные обнаружили мотоцикл в международном розыске

Транспортное средство сумские патрульные обнаружили на улице Белопольское шоссе....

25.09.2020 19:34

Сумские патрульные задержали наркомана, который угрожал взорвать квартиру (видео)

По спецлинии 102 поступило сообщение о мужчине, который неадекватно себя вел в одной из многоэтажек на улице Харьковской....

Что делали сумские копы на выходных?
07.07.2020 07:47

Что делали сумские копы на выходных?

За выходные, 4-5 июля патрульные проработали почти 570 сообщений....

26.06.2020 08:03

Сумские патрульные помогли человеку с приступом эпилепсии (видео)

Патрульные роты ТОР оказали мужчине неотложную домедицинскую помощь....

11.06.2020 13:00

Сумские патрульные помогли врачам транспортировать инсультника (видео)

Патрульные получили сообщение о срочной помощи бригаде медиков на улице Ковпака....

Новости

На Сумщине 558 новых случаев COVID-19: подробности
Сегодня 09:36
В Сумах дорожают услуги водоканала
Сегодня 17:30
В Сумах патрульный автомобиль едва не попал в ДТП
Сегодня 17:29
Полицейские Сумщины продолжают изымать из незаконного оборота наркотики
Сегодня 17:19
За добу поліцейські Шостки виявили двох чоловіків з ймовірними наркотичними речовинами
Сегодня 16:53
На Сумщині посіви озимих культур на 80% площ в доброму та задовільному стані
Сегодня 16:11
Сумські футзалісти поступилися чемпіону
Сегодня 15:59
Сумской облсовет принял бюджет на 2021 год
Сегодня 15:47
Найближчим часом Уряд затвердить національний план вакцинування від COVID-19
Сегодня 15:30
В Україні стартує соціальний проєкт «Активні парки – локації здорової України»
Сегодня 14:55
Деркач зарегистрировал в Раде проект постановления об отставке министра финансов Марченко
Сегодня 14:54
Намагаючись продати через відомий сайт свій телефон, житель Шостки втрапив у шахрайську пастку
Сегодня 14:16
view counter

Статьи

Бюджет Смерті
Вчера 18:31
У форматі онлайн: на сумчан чекає цікава та оригінальна новорічно-різдвяна програма
Вчера 14:12
Як уникнути нападу грабіжника: поради сумських правоохоронців
Вчера 14:00
Як роботодавцю отримати одноразову матеріальну допомогу?
Вчера 13:14
Идеальный свадебный макияж: как выбрать визажиста на свадьбу
16.12.2020 19:30
Що робити якщо ви все ж таки провалились під кригу?
16.12.2020 17:31
Полиэтиленовая водопроводная труба пэ для дома и дачи
16.12.2020 14:34
Чарівна ніч: ковдри на всі сезони
16.12.2020 13:07
Сумська поліція показала, як працює служба 102
16.12.2020 12:44
Сумський центр профтехосвіти ДСЗ: розкриваємо внутрішні таланти, про які ви раніше й не здогадувались
16.12.2020 12:27
«Я малювала у голові мультик»: історія сумчанки, яка створила дитячу книгу
15.12.2020 17:10
Куда сумская власть предлагает потратить 2,7 миллиарда гривен?
15.12.2020 12:27
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.