В Сумах патрульный автомобиль едва не попал в ДТП

ЧП произошло на проспекте Михаила Лушпы. Водитель автомобиля ВАЗ-2109, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества в движении служебному автомобилю патрульных Skoda Octavia, который двигался по главной дороге. Инспекторам пришлось резко изменить скорость и направление движения. Благодаря внимательности и мгновенной реакции им чудом удалось избежать ДТП.
Стражи порядка остановили легковой автомобиль. 27-летний мужчина понял все без лишних слов и сам признал свою вину. На мужчину патрульные составили административный материал по ч. 4 ст. 122 (Нарушение ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки) КоАП. Материалы направлены в суд.
Патрульная служба напоминает, что за это правонарушение предусмотрена ответственность - штраф в размере 680 гривен или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.
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