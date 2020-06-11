В Сумах патрульный автомобиль едва не попал в ДТП На водителя, который едва не въехал в патрульный автомобиль, составили админпротокол.

ЧП произошло на проспекте Михаила Лушпы. Водитель автомобиля ВАЗ-2109, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества в движении служебному автомобилю патрульных Skoda Octavia, который двигался по главной дороге. Инспекторам пришлось резко изменить скорость и направление движения. Благодаря внимательности и мгновенной реакции им чудом удалось избежать ДТП.

Стражи порядка остановили легковой автомобиль. 27-летний мужчина понял все без лишних слов и сам признал свою вину. На мужчину патрульные составили административный материал по ч. 4 ст. 122 (Нарушение ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки) КоАП. Материалы направлены в суд.

Патрульная служба напоминает, что за это правонарушение предусмотрена ответственность - штраф в размере 680 гривен или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.