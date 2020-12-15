У Тростянці діє резиденція Святого Миколая У чарівній резиденції на Вічевій площі дітей вітає Святий Миколай.

Заряд насправді святкового передноворічного настрою та позитиву можна отримати завітавши на Вічеву площу!

Працівники відділу культури та МВЦ «Тростянецький» міської ради, облаштували там справжню Резиденцію святого Миколая.

Шанований дітками та дорослими святий Миколай сидить на величному троні, спілкується з малечею, поздоровляє з прийдешніми новорічними святами, а тим діткам, які розказують йому віршик чи заспівають пісеньку – вручає солодкі подаруночки!

Поруч, у приміщенні експозиції «Музей шоколаду», для дітей та дорослих чарівна Снігуронька проводить цікаву екскурсію.