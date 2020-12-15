На въезде в Глухов исчез герб На вьезде в Глухов гостей города и глуховчан встречает памятная стелла с надписью города, над которой возвышается укрепленный геральдический щит, а над ним государственній флаг.

Но 17 декабря на отсутствие флага и герба обратили внимание горожане, поделившись соответствующим снимком с редакцией Глухов.инфо.

После обращения редакции к профильному заму мэра Глухова для выясния причины происходящего, был получен содержательный ответ в виде фото – в конце того же рабочего дня на стеллу водрузили флаг.

Что же касается герба, то его до сих пор нет. Учитывая тот факт, что памятный щит визуально достаточно прочный, выполнен из добротного материала, даже шквальным ветром его не могло сорвать. Чтобы воссоздать знак с геральдикой потребуется время – вероятнее всего его нужно будет делать заново.

Справка

Герб города Глухова является официальным знаком города, знаком власти, полномочий, публичного авторитета городской администрации и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и местные традиции. За основу герба взят знак города 1782 года. Элементы герба свидетельствуют о роли Глухова в украинской истории.