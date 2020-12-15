Конотопские правоохранители поздравили воспитанников школы-интерната с новогодними праздниками Период Новогодних и Рождественских праздников - это время, когда по-особому верится в чудо. День Святого Николая - первый из таких праздников, он задает тон и настроение на весь грядущий год.

По традиции в предновогодний период работники Конотопского отдела полиции посещают своих подшефных - воспитанников Конотопской специальной школы-интерната. Не стал исключением и нынешний год. Чтобы поздравить детей с наступающими праздниками, к ним приехал глава Конотопского отдела полиции Александр Васильченко вместе с работниками ювенальной превенции. Правоохранители пожелали малышей крепкого здоровья, успехов в учебе, творческих и спортивных достижений и вручили праздничные подарки - набор мячей для спортивных игр. Дети, в свою очередь, подарили гостям настоящий сказочный спектакль, поразив присутствующих своей искусной актерской игрой и детской непосредственностью.