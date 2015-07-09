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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:30201

В Сумах дорожают услуги водоканала

Коммунальное предприятие «Горводоканал» Сумского городского совета сообщает, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, согласовала установления новой стоимости централизованного водоснабжения и водоотведения на 2021.

Согласно постановлению НКРЕКП «О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 16 июня 2016 № 1141» от 16.12.2020 № 2499 тарифы для всех категорий потребителей составляют:

- на централизованное водоснабжение - 13,752 грн. за 1 м3 с НДС (11,46 грн. за 1 м3 без НДС);

- на централизованное водоотведение - 13,368 грн. за 1 м3 с НДС (11,14 грн. за 1 м3 без НДС).

Плата за услуги КП «Горводоканал» Сумского городского совета по скорректированным тарифам будет начисляться с 1 января 2021 года, сообщает сайт поставщика услуг.

Экономика Коммунальные услуги
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