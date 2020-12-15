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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:11214

У Шостці камери відеонагляду допомогли викрити крадійку

Перебуваючи у магазині косметики, зловмисниця поцупила з полиці вартісну туш для вій. Проте не розрахув моєала, що її швидко викриють правоохоронці.

До дільничного офіцера поліції Шостки звернулась адміністратор однієї з крамниць міста, яка займається реалізацією елітної косметики. Жінка розповіла, що переглядаючи запис з камер відеонагляду, вона побачила відвідувачку, яка викрала дороговартісну туш для вій.
Переглянувши записи з камер відеоспостереження, поліцейський швидко встановив особу крадійки. Нею виявилась 32-річна жителька Шостки. ЇЇ розшукали та допитали.
Жінка виправдовується, що дуже хотіла таку туш, але грошей на придбання дорогої косметики у неї немає.
Наразі викрадену річ правоохоронці вилучили та повернули власникам. Відносно зловмисниці в поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років. Повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області

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