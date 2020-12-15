Мешканець Шостки став жертвою шахраїв Поліцейські встановлюють особи Інтернет - аферистів, які обманом заволоділи грошима шосткинця

Намагаючись придбати через Всесвітню мережу вподобаний автомобіль, житель Шостки перерахував понад 143 000 гривень передоплати. В результаті своєї довірливості він залишився без замовленої іномарки, і без своїх грошей.

У поліцію Шостки із заявою про шахрайство звернувся 52-річний місцевий житель. Чоловік розповів, що знайшов на відомому Інтернет ресурсі оголошення від фірми, що надає послуги по купівлі, розмитненню та перегону автомобілів з Європи. За вказаним в об’яві номером телефону він зв’язався з її представником для обговорення умов майбутньої угоди.

За словами телефонного співрозмовника, вони пригонять йому із-за кордону вподобаний автомобіль, якщо покупець перерахує на вказаний номер банківської картки передоплату: 16 600 гривень – за їх послуги та 76 600 – вартість вподобаної іномарки. Шосткинець погодився на ці умови.

Того ж дня заявник надіслав представнику фірми фото свого паспорту та довідки про присвоєння податкового номеру платника податків. У відповідь отримав фото договору з підписом виконавця та відтиском печатки фірми.

Наступного дня замовник перерахував обумовлені гроші на вказану банківську картку та став чекати на автомобіль.

Через кілька днів заявнику зателефонував інший чоловік з закордонного номеру. Він розповів, що його машина вже знаходиться на кордоні, проте потрібно перерахувати ще 50 220 гривень за розмитнення транспортного засобу. Чоловік виконав і цю умову. Після отримання грошей на рахунок «представники фірми» перестали виходити на зв'язок.

У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство», в рамках якого проводяться слідчо-оперативні заходи щодо встановлення осіб аферистів.

Правоохоронці знову звертаються до громадян із порадою бути максимально обережними при здійсненні покупки – продажу через Інтернет. Не надсилайте передоплату за замовлений товар, а розраховуйтесь за нього під час отримання та оформлення належних документів. Якщо ви намагаєтесь купити автівку із-за кордону, найнебезпечніший спосіб - це легальне ввезення транспортного засобу власноруч із розмитненням за усіма правилами. Якщо ж ви не маєте можливості ввезти авто самотужки, обов’язково консультуйтеся з юристами при виборі фірми-перевізника. Не ганяйтеся за тими, хто обіцяє майже безкоштовно доставити вам авто й обійти правила Митного кодексу. Пам’ятайте — у цьому випадку скупий платить навіть не вдвічі, а набагато дорожче.