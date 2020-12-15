На Сумщині 455 нових випадків захворювання COVID-19 - подробіці Станом на 19 грудня 2020 року на Сумщині 37612 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

За минулу добу Covid-19 підтвердили у 455 осіб (Суми – 199, Конотоп – 25, Ромни – 14, Охтирка – 1, Глухів – 20, Лебедин – 5, Білопільський р-н – 1, Буринський р-н – 24, В. Писарівський р-н – 7, Глухівський р-н – 7, Краснопыльський р-н – 20, Кролевецький р-н – 37, Лебединський р-н – 1, Л. Долинський р-н – 10, Недригайлівський р-н – 8, Охтирський р-н – 21, Роменський р-н – 11, Сумський р-н – 32, Тростянецький р-н – 10, Шосткинський р-н – 1, Ямпільський р-н – 1).

За весь час пандемії на Сумщині було зафіксовано 495 летальних випадки, з них за минулу добу – 15 (Шостка – 1, Конотоп – 1, Кролевецький р-н – 10, Роменський р-н – 1, С.Будський р-н – 1).

Наразі від Covid–19 в Сумській області одужало 28573 осіб, з них за минулу добу – 838 (Суми – 303, Шостка – 24, Конотоп – 16, Ромни – 99, Охтирка – 58, Глухів – 60, Лебедин – 35, Білопільський р-н – 23, Буринський р-н – 5, В.Писарівський р-н – 3, Глухівський р-н – 25, Краснопільський р-н – 5, Кролевецький р-н – 34, Лебединський р-н – 5, Л. Долинський р-н – 7, Недригайлівський р-н – 13, Охтирський р-н – 8, Путивльський р-н – 15, Роменський р-н – 22, С. Будський р-н – 9, Сумський р-н – 59, Тростянецький р-н – 5, Ямпільський р-н – 5).