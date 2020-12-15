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Поліція Охтирки оперативно затримала грабіжника

Розпиваючи спиртні напої, раніше судимий чоловік побив та відібрав у свого нового знайомого 200 гривень та взуття. Проте уникнути відповідальності за скоєне йому не вдалося, його викрили та затримали працівники поліції.

Як встановили правоохоронці, зловмисником виявився 39-річний охтирчанин. Випадково познайомившись у одному з дворів міста, чоловіки вирішили випити разом. Під час розпиття спиртних напоїв, зловмисник вирішив скористатись безпорадним станом свого 64-річного товариша «по чарці». Тож, вдаривши чоловіка, відібрав у нього 200 гривень, які той мав при собі, та його взуття. Після чого пішов у невідомому напрямку.

У ході проведення слідчо-розшукових заходів правоохоронці оперативно встановили особу зловмисника та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Викрадене поліцейські вилучили.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України «Грабіж». За вчинене чоловіку загрожує від чотирьох до шести років позбавлення волі. Слідство триває, повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області

 
 
Право
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