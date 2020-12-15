Поліція Охтирки оперативно затримала грабіжника

Як встановили правоохоронці, зловмисником виявився 39-річний охтирчанин. Випадково познайомившись у одному з дворів міста, чоловіки вирішили випити разом. Під час розпиття спиртних напоїв, зловмисник вирішив скористатись безпорадним станом свого 64-річного товариша «по чарці». Тож, вдаривши чоловіка, відібрав у нього 200 гривень, які той мав при собі, та його взуття. Після чого пішов у невідомому напрямку.

У ході проведення слідчо-розшукових заходів правоохоронці оперативно встановили особу зловмисника та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Викрадене поліцейські вилучили.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України «Грабіж». За вчинене чоловіку загрожує від чотирьох до шести років позбавлення волі. Слідство триває, повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області