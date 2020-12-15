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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Житель Шостки потерял 143 тысячи грн, покупая авто через Интернет

Пытаясь приобрести через Всемирную сеть понравившийся автомобиль, житель Шостки перечислил более 143 000 гривен предоплаты.

В полицию Шостки с заявлением о мошенничестве обратился 52-летний местный житель. Мужчина рассказал, что нашел на известном Интернет ресурсе объявления от фирмы, предоставляющей услуги по покупке, растаможке и перегоне автомобилей из Европы. По указанному в объявлении номеру телефона он связался с ее представителем для обсуждения условий будущего соглашения.

По словам телефонного собеседника, они пригонят ему из-за границы понравившийся автомобиль, если покупатель перечислит на указанный номер банковской карточки предоплату: 16600 гривен - за их услуги и 76600 - стоимость понравившейся иномарки. Шосткинец согласился на эти условия.

В тот же день заявитель направил представителю фирмы фото своего паспорта и справки о присвоении налогового номера налогоплательщика. В ответ получил фото договора с подписью исполнителя и оттиском печати фирмы.

На следующий день заказчик перечислил обусловленные деньги на указанную банковскую карточку и стал ждать автомобиль.

Через несколько дней заявителю позвонил другой человек с зарубежного номера. Он рассказал, что его машина уже находится на границе, однако нужно перечислить еще 50 220 гривен за растаможку транспортного средства. Мужчина выполнил и это условие. После получения денег на счет «представители фирмы» перестали выходить на связь.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению личностей аферистов.

Правоохранители снова обращаются к гражданам с советом быть максимально осторожными при совершении покупки-продажи через Интернет. Не отсылайте предоплату за заказанный товар, а рассчитывайтесь за него при получении и оформлении необходимых документов. Если вы пытаетесь купить автомобиль из-за границы, самый безопасный способ - это легальный ввоз транспортного средства самостоятельно с растаможкой по всем правилам. Если у вас нет возможности ввезти авто самостоятельно, обязательно консультируйтесь с юристами при выборе фирмы-перевозчика. Не гоняйтесь за теми, кто обещает почти бесплатно доставить вам авто и обойти правила Таможенного кодекса. Помните - в этом случае скупой платит даже не вдвое, а гораздо дороже, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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