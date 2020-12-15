В Сумах умер заслуженный работник культуры Украины Владимир Серебряков Об этом 19 декабря сообщил директор Сумской областной филармонии Александр Даниленко.

«Его не стало рано утром. Я недавно общался с женой Евгенией Климовной... Больше нет выдающегося человека, композитора, дирижера», - сказал он Суспільному.

Владимир Серебряков стоял у истоков камерного оркестра старинной и современной музыки «Ренессанс» и стал его первым дирижером и творческим вдохновителем. Именно под его руководством оркестр получил звание лауреата республиканского конкурса. В 2018 году оркестр отметил 35-летний юбилей, отмечается на сайте филармонии.

В 2009 году Владимир Серебряков был награжден орденом «За заслуги» III степени.