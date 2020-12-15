Дев’ятеро футболістів з Сумщини увійшли у ТОП-33 аматорського чемпіонату Інформаційне агентство Sport Arena назвало 33 найкращих гравців першого півріччя чемпіонату України з футболу серед аматорських команд сезону 2020/2021.

Серед лауреатів першої частини шестеро гравців миколаївської «Вікторії», яка лідирує у групі 2, двоє з ФК «Суми», який йде другим у групі 3, та один з ФК «Тростянець», який посідає восьме місце в групі 3.

Праві захисники

2. - Тарас Михайлюк («Вікторія» Миколаївка) - 36 років – 11 матчів (871 хвилина) – 2 голи, 2 асисти.

Михайлюк пройшов через багато колективів всеукраїнського рівня, а в «Вікторії» переживає другу молодість. Наполегливий і ініціативний, він постійно нагнітає через свій фланг, гарно взаємодіє з Аржановим, Кузьминим і іншими гравцями групи атаки, а також сам майстерно підключається на стандарти. Зберігаючи свої козирі – швидкість і непоступливість, з роками Тарас додає до неї й ту спортивну мудрість, яка дозволяє йому задумувати свої сольні рейди та регулярні підключення без прямої шкоди захисним функціям.

Центральні захисники

1. - Ігор Чередниченко («Вікторія» Миколаївка) - 36 років – 10 матчів (855 хвилини) – 3 голи.

Один із найдосвідченіших і найавторитетніших гравців «Вікторії» провів досить сильне півріччя. Завдяки чудовому читанню гри та вмінню перервати атаку суперника ще навіть до загострення, Чередниченко є одним із найважчих опонентів для форвардів інших команд. Вправний у грі один в один, Ігор добре почувається й у єдиноборствах. А при подачах стандартів (як біля своїх воріт, так і біля чужих) діє дуже впевнено. Завдяки цьому, до речі, не рідко допомагає своїй команді важливими голами.

Ліві захисники

1. - Юрій Цапій («Вікторія» Миколаївка) - 34 роки – 11 матчів (849 хвилин) – 2 голи, 4 асисти.

Досвідчений гравець більшу частину кар’єри провів у Першій лізі, проте після переходу в «Вікторію» не втратив спортивної мотивації та привніс у гру миколаївської команди нові нотки. Цапій може здорово подати штрафні чи кутові під ліву ногу, він гарно підтримує на фланзі Борисенка та встигає покрити великі території поля, видаючи човникові рейди від воріт до воріт. А вправність у роботі з м’ячем робить Юрія ефективним при організації атак через фланг, де він діє на рівні й практично на одній висоті зі своїм напарником-вінгером.

3. - Владислав Курило (ФК «Тростянець») - 21 рік, зіграв 12 матчів (875 хвилин) – 3 голи, 1 асист.

Серед великої групи молодих гравців, які розкрилися в ААФУ цього сезону, є й ті, хто зумів розкритися в командах під завдання. Як приклад, Курило – молодий вихованець футболу Сумщини, який додає в майстерності та впевненості дій на своїй зоні. Владислав є активним учасником більшості гострих атак через лівий край. На фланзі він не лише доставляє м’ячі, а й сам може завершити атаку. Володіє непоганими даними для флангового гравця, тож можна очікувати від нього подальшого прогресу.

Центральні півзахисники

1. - Артем Касьянов («Вікторія» Миколаївка) - 37 років – 10 матчів (797 хвилин) – 6 голів, 5 асистів.

Свого часу Касьянов пограв за донецький «Металург», «Чорноморець» і «Металіст». У Казахстані здобув чимало трофеїв. Цілком міг би пограти ще на професіональному рівні, проте прийняв рішення допомагати в становленні перспективного футбольного клубу на Сумщині. Тут, у «Вікторії», Артем створив чудовий дует у центрі поля з Гранкіним. Завдяки своєму потужному удару та вмінню виконати стандарти записав на свій рахунок відразу 11 балів за системою «гол+пас». Зробив великий вклад у організацію гри миколаївської команди, якісно посилив її півзахист.

3. - Валерій Куценко (ФК «Суми») - 34 роки, зіграв 13 матчів (1082 хвилини), забив 2 голи, зробив 5 асистів.

Плеймейкер сумської команди виступав мозковим центром в організації її гри. Своїми тонкими передачами Куценко задавав вектор атак ФК «Суми», а його подачами зі стандартів користалися Шаврін, Мороз, Б.Колесник і інші гравці, які вміють підключитися та добре зіграти біля чужих воріт. Сам Валерій також забив кілька м’ячів і заслужив реноме одного з найбільш вправних виконавців дальніх ударів у лізі.

Атакувальні півзахисники

2. - В’ячеслав Акімов («Вікторія» Миколаївка) - 31 рік – 8 матчів (473 хвилини) – 5 голів, 5 асистів.

Улюбленець публіки, майстер дальніх ударів, який набив уже багато прекрасних штрафних, Акімов згоден приносити користь «Вікторії» будь де. Хоч в атаці, хоч під нападником, хоч навіть глибше в полі. На його користь говорять хороше розуміння гри, добре поставлений удар, уміння подати стандарти максимально незручно для суперників. Недарма навіть під ротацією В’ячеслав записав на свій рахунок відразу 10 очок у таблиці «гол+пас».

Ліві півзахисники

1. - Іван Борисенко («Вікторія» Миколаївка) - 23 роки – 9 матчів (645 хвилин) – 6 голів, 4 асисти.

Якщо бойова основа «Вікторії» – це досвідчені ветерани, то Борисенко – це «син полка», який дає команді швидкість і темп. Зупинити цього стрімкого гравця без фолу важко, передбачити його дії – також, бо Іван однаково корисний і в безпосередньому завершенні, і в підіграші товаришам. Поступово його команда залучає до гри все більших майстрів, навіть рівня Аржанова та Касьянова, і ми бачимо, що Борисенко не губиться в цій компанії. Саме у Радіонова екс-оболонець подолав перехід від юнацького в дорослий футбол і став зрілим гравцем.

Нападники

2. - Вадим Шаврін (ФК «Суми») - 32 роки, на рахунку 10 матчів (857 хвилин), 8 голів, 2 асисти.

Вихованець «Шахтаря», який грав за низку професіональних клубів, у ФК «Суми» переживає другу молодість. За націленістю на ворота суперників, гостротою дій і різносторонністю завершення Шаврін видавав гру рівня своїх кращих років. Міг забити як дальнім прицільним ударом, так і завершенням зблизька. Дуже багато означав для тактичних побудов сумської команди: давав адресу передачам, відтягував на себе захист суперників і постійно тиснув на чужі редути.

Артур Валерко, інформагентство SportArena