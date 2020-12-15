Экс-губернатор Сумщины времен Майдана вернулся в Сумы 18 января в Сумы приезжал экс-главы Сумской облгосадминистрации в 2013-2014 гг. Игорь Яговдик.

Теперь он советник главы правления АО «Укрэксимбанк» и приехал встретиться с главой Сумского облсовета Виктором Федорченко и депутатами, пишет сайт облсовета.

Представители АО «Укрэксимбанк» приехали по приглашению руководителя депутатского корпуса. В ходе встречи инвесторы, руководители облсовета и ОГА, депутаты, представители областных департаментов говорили о финансовой помощи для внедрения важных для Сумщины проектов.

«В области приняты программы, которые на самом деле существуют только на бумаге, и вообще не действенны. Поэтому мы создали рабочую группу, которая проведет аудит существующих программ, оптимизирует их, чтобы они работали не на 20-30%, а на полную мощность. Понятно, что для внедрения реальных действий и проектов, необходимое финансирование. Оно, к сожалению, у нас ограничено. Поэтому мы решили привлечь инвесторов, потому что, если этот шаг сейчас не внедрить, область не будет иметь перспектив развития. Те налоги, уплачиваемые организациями, предприятиями, малым бизнесом, не покрывают затрат, которые сейчас есть на Сумщине», - подчеркнул Виктор Федорченко.

Его первый зам Александр Стрельченко убежден, что для представителей органов местного самоуправления на первом месте должен стоять именно медицина. Поэтому, по его мнению, необходимо изучить механизмы, направленные на повышение эффективности и доступности медицинского обслуживания населения. Главные вопросы в этой сфере, которые были озвучены на предыдущем заседании рабочей группы: установление линейного ускорителя в онкологическом диспансере; создание реабилитационного центра для людей, переболевших сердечно-сосудистые заболевания, имеют проблемы опорно-двигательной системы и оказания психотерапевтической помощи участникам АТО; закупка медицинского оборудования для «ковидних» отделений, обеспечение медицинским оборудованием детских больниц, чтобы уменьшить уровень смертности детей.

Начальник управления по работе с муниципальным и коммунальным сектором АО «Укрэксимбанк» Александр Решетник представил присутствующим программу комплексных решений финансирования муниципалитетов. Это финансирование расходов и программ областных и городских советов, коммунальных предприятий, расчетно-кассовое обслуживание и управление средствами и сбережениями. Рассказал о преимуществах привлечения финансирования для целевых местных программ.

«Помощь со стороны государства в виде финансирования местных бюджетов поможет профинансировать в полном объеме некоторые областные программы, - убежден депутат областного совета Юрий Чмырь (был главой ОГА до Игоря Яговдика – Ред.). - Основной сегодня вопрос для Сумщины - установление линейного ускорителя. Эта проблема за последние полтора года так и не сдвинулось с места, хотя о ней много говорили. Если бы руководители области все же нашли возможность установить линейный ускоритель, мы могли бы спасти многих жителей Сумщины, поскольку в 90% случаев выявления на ранних стадиях онкозаболеваний, человек излечивается благодаря этому аппарату. Так как бюджет Сумщины на следующий год не совсем такой, как хотелось бы, мы стараемся привлечь в область инвестиции. Почему наш партнер «Укрэксимбанк»? Он представляет интересы государства и пытается, в первую очередь, помочь реализовать важные для муниципалитетов программы, с учетом сложной ситуации в экономике государства. И мы не можем упустить такой шанс».

Советник главы правления АО «Укрэксимбанк» Игорь Яговдик, добавил, что банк представляет интересы государства и пытается в первую очередь решить сверхважные для муниципалитетов вопросы, с учетом сложной ситуации в экономике государства. Банк готов помочь и предоставить полный спектр услуг. Он пообещал, что первоочередные потребности Сумщины будут для банка приоритетными.

Для Сумщины такое направление новый, подобной практики в областном бюджете не было, рассказала директор департамента финансов Сумской ОГА Елена Батраченко, поэтому департамент будет работать и изучать возможности использования инвестиционных средств от государства.

Глава постоянной комиссии областного совета по вопросам развития местного самоуправления Николай Ильченко уверен, что перед областными избранниками стоит вызов, который заключается в том, что надо показывать реальные результаты работы. «Мы должны оптимизировать все имеющиеся ресурсы, работать над привлечением инвестиций, грантовыми проектами, вариантами, которые позволят увеличить поступления в бюджеты. Надо прислушиваться к предложению, которое нам предлагает государственный банк, потому что должны делать все для улучшения благосостояния жителей области. Любой бизнес, который стремится развиваться, работает с банками. Поэтому и мы должны идти таким путем», - уверен депутат.

Его коллега по депутатскому корпусу, председатель бюджетной комиссии Евгений Южаков добавил, что в принятом главном финансовом документе области нет бюджета развития. Поэтому, убежден, если государственный банк подставляет плечо на наиболее важные направления, области стоит начинать такую практику работы.

«Мы должны работать на опережение и использовать возможности взятия займов под гарантии областного совета. Если мы внедрим проект по установке линейного ускорителя, сделаем большое дело для общества. У нас получилась деловая беседа и я вижу, что сложностей нет, просто надо работать!», - резюмировал глава областного совета Виктор Федорченко.