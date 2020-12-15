В понедельник в Сумах временно приостановят работу Токаревского водозабора В понедельник, 21 декабря, для проведения аварийно-ремонтных работ на территории Токаревского водозабора КП «Горводоканал» приостановит работу станции с 9:00 до 20:00.

Без водоснабжения останутся дома №№ 24-81 по ул. Михаила Кощия. КП «Горводоканал» извиняется перед потребителями за временные неудобства.