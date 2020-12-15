Сумчанин претендує на звання кращого гіда України на карантині

Цьогорічний формат заходу – Quarantine edition.

Головна мета – привернути увагу громадськості до сфери туризму, яка є невід’ємною складовою економіки. А також відзначити в 11 номінаціях кращих гравців ринку, які показали приклад нестандартних рішень та продовжили роботу в умовах коронакризи, і водночас намагались підвищувати рівень обслуговування.

Подані учасниками заявки відбираються організаційним комітетом. Визначення переможців відбувається за принципом більшості голосів, сума яких складається: 50% – онлайн голосування та 50% – голоси організаторів.

Проголосувати за учасника із Сум та його проєкт «В Сумах не сумують», представлений у номінації «Регіональний прорив року», можна на сайті.

Голосування відкрито до 25 грудня (включно).