На Сумщине в ДТП погиб пешеход Происшествие произошло 19 декабря, около 21.00, в селе Бочечки Конотопского района.

Как предварительно установили полицейские, 19-летний парень, управляя автомобилем ВАЗ-21099, совершил наезд на пешехода. В результате 48-летний местный житель скончался на месте происшествия от полученных травм.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.