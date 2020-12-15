На Сумщині 382 нових випадків захворювання COVID-19 - подробиці Станом на 20 грудня 2020 року на Сумщині 37994 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію.

За минулу добу COVID-19 підтвердили у 382 осіб (Суми – 152, Шостка – 28, Конотоп – 32, Ромни – 21, Охтирка – 40, Глухів – 6, Лебедин – 24, Буринський р-н – 3, Глухівський р-н – 2, Конотопський – 3, Краснопільський р-н – 1, Лебединський р-н – 7, Охтирський р-н – 4, Роменський р-н – 20, Сумський р-н – 39).

За весь час пандемії на Сумщині було зафіксовано 495 летальних випадки, з них за минулу добу – 0.

Наразі від COVID–19 в Сумській області одужало 29578 осіб, з них за минулу добу – 1005 (Суми – 340, Шостка – 1, Конотоп – 43, Ромни – 50, Охтирка – 167, Глухів – 63, Лебедин – 60, Білопільський р-н – 38, Буринський р-н – 60, В.Писарівський р-н – 14, Глухівський р-н – 8, Конотопський – 2, Краснопільський р-н – 24, Кролевецький р-н – 18, Лебединський р-н – 9, Л. Долинський р-н – 2, Недригайлівський р-н – 12, Охтирський р-н – 35, Путивльський р-н – 11, Роменський р-н – 10, Сумський р-н – 31, Тростянецький р-н – 7).