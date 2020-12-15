На Сумщине за сутки заболело коронавирусом 17 медработников и 25 детей Об этом сегодня, 20 декабря, сообщил Сумской областной лабораторный центр.

Всего за время пандемии заболело 1956 медработников и 1335 детей. Также 31762 человек в возрасте 18-65 лет и 4872 – 65 лет и старше.

Болеют на Сумщине чаще женщины – 23233 против 14761 мужчин.