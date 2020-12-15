На Сумщине за сутки заболело коронавирусом 17 медработников и 25 детей

Всего за время пандемии заболело 1956 медработников и 1335 детей. Также 31762 человек в возрасте 18-65 лет и 4872 – 65 лет и старше.
Болеют на Сумщине чаще женщины – 23233 против 14761 мужчин.
Сегодня, 30 августа, на специальные конструкции в начале улицы Соборной начали вешать разноцветные зонтики
МСК «Сумчанка» сыграла с мужским клубом из ОАЭ «Sharjah Tigers», за который выступают игроки из ОАЭ, Индии, Пакистана и Бангладеш. Игра состоялась в детском парке «Сказка».
4-й тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд. МСК «Сумчанка» - «Колос», 6:1.
11-16 ноября в Сумах прошел командный чемпионат Украины по художественной гимнастике.
Чемпионат Украины по футболу среди команд второй лиги
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