В Шостке тушили пожар в подвале 9-этажного дома (видео) 19 декабря в 14:20 в Службу спасения «101» поступило сообщение о сильном задымлении около 9-этажного жилого дома по ул. Садовый бульвар в г. Шостка.

На место происшествия выезжал дежурный караул 4-й государственной пожарно-спасательной части. Через 3 минуты пожарные прибыли на место происшествия и установили, что горение происходит в подвальном помещении дома. Из-за сильного задымления пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. Горел мусор на площади до 6 кв.м. Существовала угроза распространения огня на кладовые, находившиеся в подвале.

В 15:05 пожар был локализован, в 15:54 - ликвидирован. Всего на место происшествия работало 3 единицы техники и 12 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.