Сумская биатлонистка стала мамой 19 декабря в биатлонной семье выпускницы СумГУ Ольги Абрамовой и корейца российского происхождения Тимофея Лапшина произошло радостное событие - у них родилась дочь.

Вес малышки - 2730 г, а рост - 49 см. Радостной новостью о рождении девочки спортсменка Ольга Абрамова поделилась в своем инстаграме.

«Мы попросили, наше чудо пришло к нам в праздник – день святого Николая!» - написала Ольга.