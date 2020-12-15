На Сумщине на ходу загорелся автомобиль Инцидент произошел сегодня, 20 декабря. В 11.50 на линию «101» поступило сообщение о возгорании легкового авто

Водитель Ауди 100 двигался по дороге Шостка-Глухов в сторону с. Слоут, машина начала гореть во время движения, пришлось вызывать спасателей. На место происшествия оперативно выехала бригада 19 – й Государственной пожарно-спасательной части.

Как сообщил начальник ГСПЧ-19 г. Глухов Дмитрий Гончаров, в автомобиле выгорел моторный отсек и салон, уцелел багажник и колеса. Дмитрий Анатольевич отмечает, что в багажнике находился газовый балон, спасателям удалось предотвратить взрыв. Пострадавших нет, пишет Глухів.інфо.