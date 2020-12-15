В Глухове неизвестные надругались над флагом Украины На одной из улиц Глухова неизвестные надругались над флагом Украины

Среди бутылок в снегу оскверненный символ государственности попался на глаза научном сотруднику НЗ “Глухов” Александру Мирошниченко. Соответствующую информацию он обнародовал у себя на странице в фейсбук:

“Хотів щоб пам’ятку архітектури Глухова “Будинок Миклашевських” прикрашав прапор України. Купувати в магазині-банально. Мені потрібен символізм!

І що ви думаєте? Йду по найбрудніший вулиці міста – Партизан Глухівщини, а він лежить в снігу зі зламаним древком, а поруч пляшки – символ смердючої, ганебної надруги над нашою державою.

Це він-НАШ ПРАПОР!”, – написал Александр

В комментариях к записи пользователи сети выразили досаду и сожаление по факту возмутительного проступка, пишет Глухов.инфо.