На Сумщине во время ликвидации пожара обнаружено тело человека 20 декабря в 2:18 на линию экстренного вызова «101» поступила информация, что горит жилой дом по ул. Партизанская в с. Кучеровка Глуховского района.

К ликвидации пожара привлекались: местная пожарная команда с. Кучеровка, 38-й государственный пожарно-спасательный пост, отделения дежурного караула 19-й государственной пожарно-спасательной части.

По предварительным данным пожар обнаружили соседи в тот момент, когда огонь охватил кровлю и перекрытие на значительной площади. Из-за сильного задымления пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. Проводя разведку в одной из комнат было обнаружено бездыханное тело хозяина, 1938 года рождения.

В 3:26 пожар был локализован, а в 5:05 - ликвидирован.

Допустимая причина пожара короткое замыкание электросети, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.