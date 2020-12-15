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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине во время ликвидации пожара обнаружено тело человека

20 декабря в 2:18 на линию экстренного вызова «101» поступила информация, что горит жилой дом по ул. Партизанская в с. Кучеровка Глуховского района.

К ликвидации пожара привлекались: местная пожарная команда с. Кучеровка, 38-й государственный пожарно-спасательный пост, отделения дежурного караула 19-й государственной пожарно-спасательной части.

По предварительным данным пожар обнаружили соседи в тот момент, когда огонь охватил кровлю и перекрытие на значительной площади. Из-за сильного задымления пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. Проводя разведку в одной из комнат было обнаружено бездыханное тело хозяина, 1938 года рождения.

В 3:26 пожар был локализован, а в 5:05 - ликвидирован.

Допустимая причина пожара короткое замыкание электросети, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество
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