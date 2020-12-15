Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:11164

Шосткинские хоккеисты в лидерах индорхоккейной вышки

17-20 декабря в Шостке проходил первый тур чемпионата Украины по индорхоккею в высшей лиге.

В соревнованиях приняли участие восемь команд.

17.12.20

№1 10-00 Сборная Черновицкой области - ХК «Винница» 10 - 1

№2 11-00 ХК «Шостка» - ХК «Политехник -Старт» Житомирская обл. 6 - 3

№3 13-00 Сборная Черновицкой области - ХК «Политехник -Старт» 9 - 2

№4 14-00 ХК «Шостка» - ХК «Винница» 9 - 2

№5 17-00 Сборная Винницкой обл.1 - Сборная Винницкой обл. 2 7 - 2

№6 18-00 «Олимпия-Авангард» Винницкая обл. - ОШВСМ «Феникс» Житомирская обл. 5 - 6

 18.12.20

№7 10-00 ХК «Политехник -Старт» - ОШВСМ «Феникс» 1 - 7

№8 11-00 Сборная Черновицкой области - Сборная Винницкой обл. 12 февраля - 3

 №9 12-00 «Олимпия-Авангард» - сборная Винницкой обл. 4 января - 11

№10 13-00 ХК «Шостка» - ОШВСМ «Феникс» 5 - 4

№11 14-00 МДЮСШ №1 - Сборная Винницкой обл.2 4 - 4

№12 15-00 ХК «Политехник -Старт» - сборная Винницкой обл.1. 0 - 13

№13 16-00 Сборная Черновицкой области - «Олимпия-Авангард» 11 - 2

№14 17-00 ХК «Шостка» - сборная Винницкой обл. 2. 10 - 0

№15 18-00 ОШВСМ «Феникс» - МДЮСШ №1. 12 - 5

19.12.20

№16 10-00 ОШВСМ «Феникс» - сборная. 4 - 8 Винницкой обл.1

№17 11-00 МДЮСШ №1 - «Олимпия-Авангард» 2 - 6

№18 12-00ХК «Шостка» - сборная Винницкой обл. 1. 2 - 8

№19 13-00 Сборная Винницкой обл. 2 - «Олимпия-Авангард» 6 - 8

№20 14-00 ОШВСМ «Феникс» - сборная Черновицкой области. 5 - 8

№21 15-00 МДЮСШ №1 - ХК «Политехник -Старт» 6 - 6

№22 16-00 Сборная Винницкой обл. 1 - сборная Черновицкой области 5 - 7

№23 17-00 Сборная Винницкой обл. 2 - ХК «Политехник -Старт». 5 - 5

№24 18-00 ХК «Шостка» - «Олимпия-Авангард» 8 - 4

20.12.20

№25 09-00 «Олимпия-Авангард» - ХК «Политехник -Старт» 6 - 3

№26 10-00 ХК «Шостка» - сборная Черновицкой области 6 - 1

№27 11-00 Сборная Винницкой обл. 1 - МДЮСШ №1 9 - 1

№28 12-00 Сборная Винницкой обл. 2 - ОШВСМ «Феникс» 1 – 9

После первого тура в турнирной таблице троевластие: по 25 очков набрали Сборная Винницкой области – 1, Сборная Черновицкой области и ХК «Шостка».

Спорт
view counter

Статьи

Щепкинцы сделали маленьким сумчанам новогодний подарок
Сегодня 16:38
Бюджет Смерті
17.12.2020 18:31
У форматі онлайн: на сумчан чекає цікава та оригінальна новорічно-різдвяна програма
17.12.2020 14:12
Як уникнути нападу грабіжника: поради сумських правоохоронців
17.12.2020 14:00
Як роботодавцю отримати одноразову матеріальну допомогу?
17.12.2020 13:14
Идеальный свадебный макияж: как выбрать визажиста на свадьбу
16.12.2020 19:30
Що робити якщо ви все ж таки провалились під кригу?
16.12.2020 17:31
Полиэтиленовая водопроводная труба пэ для дома и дачи
16.12.2020 14:34
Чарівна ніч: ковдри на всі сезони
16.12.2020 13:07
Сумська поліція показала, як працює служба 102
16.12.2020 12:44
Сумський центр профтехосвіти ДСЗ: розкриваємо внутрішні таланти, про які ви раніше й не здогадувались
16.12.2020 12:27
«Я малювала у голові мультик»: історія сумчанки, яка створила дитячу книгу
15.12.2020 17:10
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.