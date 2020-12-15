Шосткинские хоккеисты в лидерах индорхоккейной вышки

В соревнованиях приняли участие восемь команд.
17.12.20
№1 10-00 Сборная Черновицкой области - ХК «Винница» 10 - 1
№2 11-00 ХК «Шостка» - ХК «Политехник -Старт» Житомирская обл. 6 - 3
№3 13-00 Сборная Черновицкой области - ХК «Политехник -Старт» 9 - 2
№4 14-00 ХК «Шостка» - ХК «Винница» 9 - 2
№5 17-00 Сборная Винницкой обл.1 - Сборная Винницкой обл. 2 7 - 2
№6 18-00 «Олимпия-Авангард» Винницкая обл. - ОШВСМ «Феникс» Житомирская обл. 5 - 6
18.12.20
№7 10-00 ХК «Политехник -Старт» - ОШВСМ «Феникс» 1 - 7
№8 11-00 Сборная Черновицкой области - Сборная Винницкой обл. 12 февраля - 3
№9 12-00 «Олимпия-Авангард» - сборная Винницкой обл. 4 января - 11
№10 13-00 ХК «Шостка» - ОШВСМ «Феникс» 5 - 4
№11 14-00 МДЮСШ №1 - Сборная Винницкой обл.2 4 - 4
№12 15-00 ХК «Политехник -Старт» - сборная Винницкой обл.1. 0 - 13
№13 16-00 Сборная Черновицкой области - «Олимпия-Авангард» 11 - 2
№14 17-00 ХК «Шостка» - сборная Винницкой обл. 2. 10 - 0
№15 18-00 ОШВСМ «Феникс» - МДЮСШ №1. 12 - 5
19.12.20
№16 10-00 ОШВСМ «Феникс» - сборная. 4 - 8 Винницкой обл.1
№17 11-00 МДЮСШ №1 - «Олимпия-Авангард» 2 - 6
№18 12-00ХК «Шостка» - сборная Винницкой обл. 1. 2 - 8
№19 13-00 Сборная Винницкой обл. 2 - «Олимпия-Авангард» 6 - 8
№20 14-00 ОШВСМ «Феникс» - сборная Черновицкой области. 5 - 8
№21 15-00 МДЮСШ №1 - ХК «Политехник -Старт» 6 - 6
№22 16-00 Сборная Винницкой обл. 1 - сборная Черновицкой области 5 - 7
№23 17-00 Сборная Винницкой обл. 2 - ХК «Политехник -Старт». 5 - 5
№24 18-00 ХК «Шостка» - «Олимпия-Авангард» 8 - 4
20.12.20
№25 09-00 «Олимпия-Авангард» - ХК «Политехник -Старт» 6 - 3
№26 10-00 ХК «Шостка» - сборная Черновицкой области 6 - 1
№27 11-00 Сборная Винницкой обл. 1 - МДЮСШ №1 9 - 1
№28 12-00 Сборная Винницкой обл. 2 - ОШВСМ «Феникс» 1 – 9
После первого тура в турнирной таблице троевластие: по 25 очков набрали Сборная Винницкой области – 1, Сборная Черновицкой области и ХК «Шостка».