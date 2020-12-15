Шосткинские хоккеисты в лидерах индорхоккейной вышки 17-20 декабря в Шостке проходил первый тур чемпионата Украины по индорхоккею в высшей лиге.

В соревнованиях приняли участие восемь команд. 17.12.20 №1 10-00 Сборная Черновицкой области - ХК «Винница» 10 - 1 №2 11-00 ХК «Шостка» - ХК «Политехник -Старт» Житомирская обл. 6 - 3 №3 13-00 Сборная Черновицкой области - ХК «Политехник -Старт» 9 - 2 №4 14-00 ХК «Шостка» - ХК «Винница» 9 - 2 №5 17-00 Сборная Винницкой обл.1 - Сборная Винницкой обл. 2 7 - 2 №6 18-00 «Олимпия-Авангард» Винницкая обл. - ОШВСМ «Феникс» Житомирская обл. 5 - 6 18.12.20 №7 10-00 ХК «Политехник -Старт» - ОШВСМ «Феникс» 1 - 7 №8 11-00 Сборная Черновицкой области - Сборная Винницкой обл. 12 февраля - 3 №9 12-00 «Олимпия-Авангард» - сборная Винницкой обл. 4 января - 11 №10 13-00 ХК «Шостка» - ОШВСМ «Феникс» 5 - 4 №11 14-00 МДЮСШ №1 - Сборная Винницкой обл.2 4 - 4 №12 15-00 ХК «Политехник -Старт» - сборная Винницкой обл.1. 0 - 13 №13 16-00 Сборная Черновицкой области - «Олимпия-Авангард» 11 - 2 №14 17-00 ХК «Шостка» - сборная Винницкой обл. 2. 10 - 0 №15 18-00 ОШВСМ «Феникс» - МДЮСШ №1. 12 - 5 19.12.20 №16 10-00 ОШВСМ «Феникс» - сборная. 4 - 8 Винницкой обл.1 №17 11-00 МДЮСШ №1 - «Олимпия-Авангард» 2 - 6 №18 12-00ХК «Шостка» - сборная Винницкой обл. 1. 2 - 8 №19 13-00 Сборная Винницкой обл. 2 - «Олимпия-Авангард» 6 - 8 №20 14-00 ОШВСМ «Феникс» - сборная Черновицкой области. 5 - 8 №21 15-00 МДЮСШ №1 - ХК «Политехник -Старт» 6 - 6 №22 16-00 Сборная Винницкой обл. 1 - сборная Черновицкой области 5 - 7 №23 17-00 Сборная Винницкой обл. 2 - ХК «Политехник -Старт». 5 - 5 №24 18-00 ХК «Шостка» - «Олимпия-Авангард» 8 - 4 20.12.20 №25 09-00 «Олимпия-Авангард» - ХК «Политехник -Старт» 6 - 3 №26 10-00 ХК «Шостка» - сборная Черновицкой области 6 - 1 №27 11-00 Сборная Винницкой обл. 1 - МДЮСШ №1 9 - 1 №28 12-00 Сборная Винницкой обл. 2 - ОШВСМ «Феникс» 1 – 9 После первого тура в турнирной таблице троевластие: по 25 очков набрали Сборная Винницкой области – 1, Сборная Черновицкой области и ХК «Шостка».