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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:08316

Сумчанка може стати “Місіс Україна 2020”

В Україні на фінішну пряму виходить конкурс “Місіс Відкритий світ Україна 2020”, участь в якому бере ведуча телепрограм на телеканалі СТС Катерина Дяченко.

Це загальнонаціональний конкурс краси для заміжніх жінок, метою якого є підтримка сімейних цінностей, утвердження престижу материнства, творчої і соціальної самореалізації жінок.

Наразі Катя вже пройшла до півфіналу конкурсу. До фіналу ж потраплять кандидатки, за яких найбільше проголосують на сайті. Давайте підтримаємо сумчанку, і, можливо, саме вона представить Україну на міжнародному рівні! 

Катерина Дяченко – телеведуча, авторка програм, стилістка, блогерка, організаторка фотосесій, кохана дружина, мама і просто дуже хороша, щира й привітна людина! 

Вона – яскравий приклад успішної жінки, якій вдається гармонійно поєднувати материнство, кар’єру і творчість. Всіма секретами вона відкрито ділиться з представницями прекрасної статі на своїх сторінках в соцмережах. Сумчанка виховує 6-річну донечку і 2-річного сина.

“Перемога в конкурсі для мене не самоціль, а шанс допомогти іншим жінкам повірити в себе, свої сили і розкрити свій потенціал, а також гідно представити Сумщину на всеукраїнському рівні і найголовніше, акцентувати увагу на соціальних проблемах і допомоги жінкам. У ролі переможниці я зможу це робити набагато ефективніше”, – зазначає Катя.

Проголосувати дуже легко – просто перейдіть за цим посиланням і натисніть “Проголосувати”. Зробити це можна щодня до 23 грудня включно один раз на добу, пише СТС.

Досуг
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