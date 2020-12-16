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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах 71 новый пациент с COVID-19

За воскресенье в Сумах подтвердили 71 новый случай инфицирования коронавирусной болезнью.

Об этом сегодня, 21 декабря, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, лабораторный центр подтвердил 71 новый случай, при этом выздоровело 182 человека. Всего в Сумах заболело 18750 человек, из них 706 детей и 863 медработника.

Показатель заболеваемости от областного упал ниже 50 и составляет 49%.

Выздоровело в Сумах уже 83,7% пациентов или 15687 человек. Умерло 194 умерло, чуть больше 1%. 2869 человек болеют. Из 706 детей 551 выздоровело, из 863 медработников, выздоровело 770.

В области за последние сутки добавилось 176 случаев, - всего 38170. Умер 1 пациент, - всего 496. Выздоровело 529 человек, - всего 30107.

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