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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:27387

Сколько сумчан лечатся от коронавируса в больницах?

Статистку представила сегодня, 21 декабря, во время аппаратного совещания в мэрии начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, в горбольнице № 5 127 пациентов с COVID-19, 59 из них на кислородной поддержке, 8 в отделении интенсивной терапии, 2 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

В 4-й больнице 32 пациента, 25 получают кислород свободным потоком, 1 на неинвазийной вентиляции.

В детской больнице 25 человек, из них 22 с подозрением, 3 с подтвержденным диагнозом. 2 детей в интенсивной терапии.

В городских больницах свободны 46 коек, все оборудованы кислородной поддержкой. Для детей 90 коек, 60 с кислородом.

Кроме того, сумчане лечатся в областных больницах: в центре инфекционных болезней им. З. Красовицкого 43 человека, 40 из них на кислородной поддержке, 3 в интенсивной терапии, 1 на неинвазивной вентиляции; в госпитале для ветеранов 28 человек, 2 в интенсивной терапии, 1 на ИВЛ.

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