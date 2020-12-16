Кто чаще всего умирает от коронавируса в Сумах? Статистку представила сегодня, 21 декабря, во время аппаратного совещания в мэрии начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, чаще всего умирают пациенты в возрасте 70-74 лет – таких 18,6% от общего числа умерших, дальше - 60-64 лет - 17,5%, 65-69 - 17% и 80-84 лет - 11,9%.

Всего в Сумах умерло 194 человека с диагнозом COVID-19.