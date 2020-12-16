На Сумщині вже 38170 випадків захворювання на COVID-19: подробиці Станом на 21 грудня 2020 року на Сумщині 38170 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

За минулу добу Covid-19 підтвердили у 176 осіб (Суми – 71, Шостка – 18, Конотоп – 15, Ромни – 2, Глухів – 3, Білопільський р-н – 33, Глухівський р-н – 1, Краснопілький р-н – 2, Недригайлівський р-н – 1, Путивльський р-н – 1, Роменський р-н – 5, Сумський р-н – 15, Тростянецький р-н – 8, Ямпільський р-н – 1)

За весь час пандемії на Сумщині було зафіксовано 496 летальних випадки, з них за минулу добу – 1 (Роменський р-н – 1).

Наразі від Covid–19 в Сумській області одужало 30107 осіб, з них за минулу добу – 529 (Суми – 182, Шостка – 3, Конотоп – 10, Ромни – 42, Охтирка – 112, Глухів – 30, Лебедин – 1, Білопільський р-н – 22, Буринський р-н – 1, В.Писарівський р-н – 4, Глухівський р-н – 9, Конотопський р-н – 1, Краснопільський р-н – 3, Л. Долинський р-н – 2, Недригайлівський р-н – 1, Охтирський р-н – 37, Роменський р-н – 13, Сумський р-н –26, Тростянецький р-н – 5, Шосткинський р-н – 1).