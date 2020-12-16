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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщині вже 38170 випадків захворювання на COVID-19: подробиці

Станом на 21 грудня 2020 року на Сумщині 38170 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

За минулу добу Covid-19 підтвердили у 176 осіб (Суми – 71, Шостка – 18, Конотоп – 15, Ромни – 2, Глухів – 3, Білопільський р-н – 33, Глухівський р-н – 1, Краснопілький р-н – 2, Недригайлівський р-н – 1, Путивльський р-н – 1, Роменський р-н – 5, Сумський р-н – 15, Тростянецький р-н – 8, Ямпільський р-н – 1)

За весь час пандемії на Сумщині було зафіксовано 496 летальних випадки, з них за минулу добу – 1 (Роменський р-н – 1).

Наразі від Covid–19 в Сумській області одужало 30107 осіб, з них за минулу добу – 529 (Суми – 182, Шостка – 3, Конотоп – 10, Ромни – 42, Охтирка – 112, Глухів – 30, Лебедин – 1, Білопільський р-н – 22, Буринський р-н – 1, В.Писарівський р-н – 4, Глухівський р-н – 9, Конотопський р-н – 1, Краснопільський р-н – 3, Л. Долинський р-н – 2, Недригайлівський р-н – 1, Охтирський р-н – 37, Роменський р-н – 13, Сумський р-н –26, Тростянецький р-н – 5, Шосткинський р-н – 1).

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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