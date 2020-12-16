Сегодня впервые за 400 лет в небе загорится Вифлеемская звезда 21 декабря - не простой день, это день зимнего солнцестояния, астрономический новый год планеты.

И именно в это самое темное время, в тяжелом 2020 году, мы сможем наблюдать Вифлеемскую звезду! Последний раз Вифлеемскую звезду наблюдали в 1623 году. По-научному, это слияние двух газовых гигантов. Великое соединение Юпитера и Сатурна в одной точке - очень редкое явление. Расстояние между планетами составит всего 0,1 градуса и для наблюдателя в день зимнего солнцестояния они сольются в одну звезду.

Чтобы увидеть Вифлеемскую звезду, нужно выйти 21 декабря на улицу сразу после заката. Пик слияния приходится на 16.22, планеты будут находиться в созвездии Козерога, недалеко от Луны, в южной части небосвода.