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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:22232

В Сумах на маршрутах работает всего 75% от необходимого количества транспорта

Когда Сумы столкнулись с гололедом и троллейбусы стали, выяснилось, что не хватает транспорта и у частных перевозчиков.

Потому на аппаратном совещании в Сумской мэрии 21 декабря мэр Сум Александр Лысенко попросил городских транспортников оценить ситуацию в целом. По словам начальника горотдела транспорта и связи Сергея Яковенко, пообщавшись с перевозчиками, чиновники выяснили, что значительное количество ТС технически неисправно и не выезжает на маршруты, пишет Ваш шанс.

- Сейчас каждый день выезжает порядка 75-77% от необходимого количества транспортных средств. Также очень большой дефицит водителей – нехватка до 25% по всему городу. Это связано с критической финансово-экономической ситуацией предприятий перевозчиков – нехватка средств на зарплаты водителям привела к тому, что у нас в городе не хватает транспорта. Картина не очень… - уточнил он.

На это городской голова еще раз дал поручение подумать, каким образом власть может помочь перевозчикам:

- Потому что у нас есть проблемы с транспортом уже не только вечером, но и в дневное время. Давайте проработаем ситуацию так, чтобы с 1 января в областном центре не было транспортного коллапса. Еще десять дней до Нового года – возможно, понадобятся дежурные маршруты, продумать графики. Проблема с транспортом по всей стране, но нам транспорт надо сохранить.

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