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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:41507

Сумская городская ПЦР-лаборатория будет проводить платные тесты

На минувшей неделе городская ПЦР-лаборатория (на базе 4-ой горбольницы) работала в тестовом режиме.

Об этом сегодня на аппаратном совещании в мэрии сообщила начальник горздрава Елена Чумаченко.

По ее словам, уже на этой неделе - после получения необходимых документов, которые будут внесены в Госреестр ПЦР-лабораторий - диагностика биоматериала от больных будет проводиться в обычном режиме, пишет Ваш шанс.

- Образцы на исследование будут поступать от семейных врачей, также лаборатория будет тестировать больных, которые находятся у них на лечении в стационаре, - уточнила начальник горздрава. – А после получения соответствующих разрешительных документов они смогут проводить исследования на платной основе – для выезда за границу, по программе «Дій вдома».

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