Сумчане стали меньше болеть ОРВИ Об этом сегодня, 21 декабря, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По данным еженедельного мониторинга, на прошлой неделе в Сумах зарегистрировано 1419 случаев заболевания ОРВИ, что на 15% больше, чем за предыдущую неделю. Среди заболевших 63% это дети до 18 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 537,1 на 10 тыс. населения, что ниже порогового уровня – 665,3. Госпитализировано на прошлой неделе 47 жителей города – все дети. Это 3% ото всех заболевших. Заболеваний гриппом и летальные случаи не зарегистрированы.

На сегодня 1471 человек провел вакцинацию против гриппа.