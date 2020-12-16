На Сумщине переехали пьяного лежачего мужчину Полиция выясняет обстоятельства ДТП, в котором пострадал нетрезвый пешеход.

Происшествие произошло около 17.00 на одной из улиц Краснополья. Местный 33-летний житель, находясь за рулем своей иномарки, допустил наезд на мужчину, который лежал на проезжей части.

Следственно-оперативная группа полиции, которая немедленно прибыла на место происшествия, установила личность нетрезвого пешехода - это оказался 44-летний житель райцентра. Мужчину с множественными травмами бригада «скорой» доставила в реанимацию местной больницы.

Автомобиль правоохранители изъяли и поместили на спецплощадку. По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины и устанавливают причины и обстоятельства происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.