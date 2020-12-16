На Сумщині з батьків стягнули понад 173 мільйони гривень на аліменти

Примусові заходи, що застосовуються державними виконавцями до боржників по аліментах, знаходять підхід до кожного неплатника, залишаючи позаду навіть довготривале байдуже ставлення до підростаючого покоління. Опис, арешт майна та рахунків; обмеження у правах; притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності – законодавчі чинники, які стають вирішальними у питанні погашення аліментної заборгованості.
За словами начальника Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Ірини Свистун, з початку 2020 року завдяки примусовим важелям впливу фахівці юстиції забезпечили погашення заборгованості по аліментах у розмірі близько 600 мільйонів гривень. У тому числі державні виконавці Полтавщини стягнули понад 270,3 мільйона гривень аліментів, на Сумщині – 173,2 мільйона гривень та Чернігівщині діти отримали 153,5 мільйона гривень заборгованих коштів.