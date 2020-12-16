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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:23268

Поліцейські Сумщини вилучили з незаконного обігу наркотичні речовини

Марихуану та порошкоподібну речовину, зовні схожу на амфетамін, виявили працівники поліції у двох жителів області.

Оперативники Сумського відділу поліції під час поверхневого огляду у 24-річного молодика виявили 25 зіп-пакетів з порошкоподібною речовиною, зовні схожою на амфетамін. Загальною масою 10 грамів.
У ході проведення обшуку за місцем мешкання 26-річного жителя району, дільничні офіцери Конотопської поліції знайшли 6 грамів марихуани, яку він ховав під ванною.
Все виявлене правоохоронці вилучили та направили на експертизу.
За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1-2 ст. 309 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту». В залежності від тяжкості вчиненого, чоловікам загрожує від чималого штрафу до трьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Сумської області

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