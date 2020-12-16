Поліцейські Сумщини вилучили з незаконного обігу наркотичні речовини Марихуану та порошкоподібну речовину, зовні схожу на амфетамін, виявили працівники поліції у двох жителів області.

Оперативники Сумського відділу поліції під час поверхневого огляду у 24-річного молодика виявили 25 зіп-пакетів з порошкоподібною речовиною, зовні схожою на амфетамін. Загальною масою 10 грамів.

У ході проведення обшуку за місцем мешкання 26-річного жителя району, дільничні офіцери Конотопської поліції знайшли 6 грамів марихуани, яку він ховав під ванною.

Все виявлене правоохоронці вилучили та направили на експертизу.

За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1-2 ст. 309 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту». В залежності від тяжкості вчиненого, чоловікам загрожує від чималого штрафу до трьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Сумської області