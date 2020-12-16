В центре Сум горел жилой дом (видео) В Сумах пожарные ликвидировали возгорание жилого дома.

20 декабря в 11:09 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Кузнечная в г. Сумы. О пожаре сообщили соседи, которые увидели пламя из-под кровли здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю на площади до 5 кв. м и перекрытие на площади до 2 кв. м, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части дома.

В 11:19 возгорание локализовали, а в 11:57 - потратив на тушение около 3,5 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 10 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.