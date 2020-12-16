В Сумах сбили пешехода В результате ДТП на улице Роменской травмирован пешеход.

Сообщение о ДТП патрульные получили 20 декабря, около 18.00. Инспекторы оперативно прибыли по указанному адресу и огородили место происшествия. Предварительно стражи порядка выяснили, что 59-летний водитель, двигаясь на автомобиле Daewoo Matiz в направлении выезда из города, допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ДТП 22-летний мужчина получил телесные повреждения. Его доставили в больницу для оказания помощи.

Для выяснения обстоятельств происшествия на место патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.