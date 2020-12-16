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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:53129

На Сумщині поліцейські викрили лісника, який незаконно продавав лісопродукцію

Як встановили працівники Ямпільського відділення поліції, 51-річний чоловік здійснював продаж деревини без виписування товаро-траспортних накладних.

Співробітники поліції отримали інформацію про те, що один з лісників здійснював незаконний продаж лісопродукції. У ході перевірки інформація підтвердилася, 51-річний мешканець с. Антонівка продавав деревину породи «Сосна» без відповідних дозвільних документів. Тим самим чоловік завдав матеріальної шкоди державі на суму майже 3200 гривень.
Правоохоронці вже довели його причетність до трьох подібних фактів та відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до чотирьох років, або позбавлення волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. Слідство по справі триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області

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