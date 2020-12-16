Сумські студенти вийдуть на протест проти міністра Шкарлета Студентські та молодіжні організації проведуть акцію протесту в Сумах проти новопризначеного міністра освіти Сергія Шкарлета.

Акцію анонсували на фейсбук-сторінці організації «Українські студенти за свободу».

Акція відбудеться в межах студентської протестної кампанії «Стоп Шкарлет».

Організатори акції вважають, що Сергій Шкарлет не може очолювати Міністерство освіти через плагіат у його наукових роботах, зв’язки із Партією регіонів та скандали, у які він потрапляв, поки виконував обов’язки міністра. Зокрема, йдеться, про ідею зробити ЗНО необов’язковим.

Окрім цього, на думку наукової та студентської спільноти, Сергій Шкарлет як тимчасовий виконувач обов’язків міністра освіти провалив підготовку до нового навчального року та не організував процес закупівлі засобів індивідуального захисту для освітян. Про це йдеться у відкритих листах до президента, депутатів та прем’єр-міністра від науковців, освітян, громадських активістів.

«Ми, студенти, вважаємо, що плагіатор та колишній регіонал не може очолювати Міністерство освіти. Тому ми оголошуємо протестну кампанію “Стоп Шкарлет”. Закликаємо науковців, вчителів, батьків, студентів, громадських активістів та всіх небайдужих приєднуватися до акцій протесту і вимагати призначити гідного очільника міністерства», – коментує Даніїл Лубкін, голова організації «Українські студенти за свободу».

У Сумах всеукраїнська акція «Стоп Шкарлет – не дамо вбити освіту» пройде 21 грудня, о 19:00, під Міською радою.

Також на протест вийдуть студенти, науковці, батьки, громадські активісти у Києві, Чернівцях, Вінниці, Чернігові, Житомирі, Одесі, Харкові, Миколаєві, Львові, Хмельницькому, Тернополі, Луцьку та Кривому Розі. Деталі будуть повідомлені на фейсбук-сторінці організаторів.

Акцію в Сумах організовують студентські та молодіжні громадські організації: Українські студенти за свободу, Фундація регіональних ініціатив, Демократична Сокира.