За тиждень на Сумщині зареєстровано 2283 небезпечних події Внаслідок пожеж загинула 1 людина, випадків травмування не зареєстровано. Вогнем знищено та пошкоджено 16 будівель, 2 одиниці автотракторної техніки.

Пожежно-рятувальними підрозділами Сумщини здійснено 53 оперативних виїзди. Під час ліквідації пожеж врятовано 22 будівлі, 2 одиниці автотракторної техніки, загалом матеріальних цінностей на суму більше 2 млн. 387 тис. грн.

Піротехніками Державної служби України з надзвичайних ситуацій знешкоджено 1 боєприпас часів Другої світової війни, виявлений на території області.

Як свідчить статистика, значна частка пожеж припадає на житловий сектор. Тому рятувальники вкотре застерігають населення, будьте відповідальними у дотриманні правил пожежної безпеки та вкрай обережними у поводженні з вогнем.

Управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області