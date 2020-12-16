В Глухове на перекрестке тройное ДТП: столкнулись “Lanos”и “ВАЗ”, а досталось “Geely” Авария с участием сразу трех автомобилей произошла на перекрестке Институтской и Спасской около 12.00

Известно, что участниками ДТП стали “Lanos”, “ВАЗ” и “Geely”, машины получили незначительные механические повреждения. Среди людей пострадавших нет.

По информации правоохранителей, Ланос двигался со стороны райотдела по ул. Спасской, ВАЗ по ул. Институтской, автомобили не разминулись, вследствие чего произошло ДТП. В это же время на ул. Институтской стояла припаркованная “Geely”, став фактически случайным участником происшествия – из-за удара была зацеплена.

Как сообщили в Глуховском отделе полиции, причастные к ДТП водители транспортных средств решили разойтись по европротоколу, пишет Глухов.инфо.