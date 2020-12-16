На Сумщині на ходу загорівся легковик (відео) 20 грудня о 11:48, до Служби порятунку 101, надійшло повідомлення про загоряння легкового автомобіля «Audi» на 107-му км автодороги «Семенівка - Новгород-Сіверський - Катеринівка» поблизу с. Слоут Глухівського району.

Про пожежу повідомив власник авто, який під час руху побачив дим з – під панелі приладів. На місце події було направлено черговий караул 19-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцеву пожежну команду с. Береза.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено 2 передніх колеса, моторний відсік та салон легковика. Утворилась загроза вибуху газобалонної установки розміщеної в багажнику автомобіля.

О 12:05 загоряння локалізували, а о 12:19 – витративши на гасіння майже 4 тонни води, повністю ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 1 одиницю спеціальної техніки та 5 чоловік особового складу від Державної служби України з надзвичайних ситуацій і 1 автомобіль та 1 працівник місцевої пожежної команди с. Береза.