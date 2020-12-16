Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:21183

На Сумщині на ходу загорівся легковик (відео)

20 грудня о 11:48, до Служби порятунку 101, надійшло повідомлення про загоряння легкового автомобіля «Audi» на 107-му км автодороги «Семенівка - Новгород-Сіверський - Катеринівка» поблизу с. Слоут Глухівського району.

Про пожежу повідомив власник авто, який під час руху побачив дим з – під панелі приладів. На місце події було направлено черговий караул 19-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцеву пожежну команду с. Береза.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено 2 передніх колеса, моторний відсік та салон легковика. Утворилась загроза вибуху газобалонної установки розміщеної в багажнику автомобіля.

О 12:05 загоряння локалізували, а о 12:19 – витративши на гасіння майже 4 тонни води, повністю ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 1 одиницю спеціальної техніки та 5 чоловік особового складу від Державної служби України з надзвичайних ситуацій і 1 автомобіль та 1 працівник місцевої пожежної команди с. Береза.

Общество
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.