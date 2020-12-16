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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:3071

Екоінспекція спіймала на Сумщині 8 ялинкових крадіїв

Державна екологічна інспекція у Сумській області традиційно проводить щорічну природоохоронну операцію "Новорічна ялинка".

Зокрема, в її рамках інспектуються місця зростання ялин і сосен по всій території Сумської області. Наразі екоінспекторами здійснено вже понад 50 таких рейдів.
Слід зазначити, що, згідно статті 65 КУпАП, відповідальність за незаконну порубку, пошкодження, перевезення й зберігання незаконно зрубаних лісових культур тягне за собою накладення штрафу на громадян від 510 до 1020 грн., а на посадових осіб - від 2550 до 5100 грн.
Окрім штрафу, у разі виявлення зазначених фактів, фахівці Інспекції обраховують ще й шкоду, заподіяну самовільним порубом. Сума збитків, яку доведеться відшкодувати за кожну нелегально зрубану новорічну ялинку, залежить від діаметру дерева у корі біля шийки кореня:
- до 10 см - 518,9 грн.
- від 10,1 до 14 см - 914,26 грн.
- від 14,1 до 18 см – 2347,43 грн.
- від 18,1 до 22 см – 4818,4 грн.
Тобто, цьогоріч спроба вкрасти з лісу навіть одну невеличку ялинку обійдеться "зеленому браконьєру" щонайменше в 1029 грн., що значно дорожче, ніж купити "легальне" новорічне дерево.
Загалом, станом на 21 грудня 2020 року працівниками Інспекції складено 8 адміністративних протоколів за самовільний поруб хвойних дерев на загальну суму штрафів 4080 грн. Також обраховано шкоду, заподіяну внаслідок знищення лісових насаджень, розмір якої склав 4152 грн.
Державна екологічна інспекція у Сумській області попереджає, що операція «Новорічна ялинка» триватиме до середини січня 2021 року, тому збитки за незаконний поруб кожного хвойного дерева віком до 41 року обраховуватимуться у потрійному розмірі, навіть після новорічно-різдвяних свят.
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