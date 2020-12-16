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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:2079

На Сумщині щодня виїжджають на «ковідні» виклики по 15-16 бригад

Як повідомив директор Сумського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Анатолій АЛЕКСАНДРЕНКО, з метою попередження поширення гострої респіраторної вірусної хвороби серед населення в Центрі було визначено «ковідні» бригади

«У Сумській області щодня виїжджають на такі виклики по 15-16 бригад, члени яких обов’язково одягають спеціальні захисні комбінезони та інші засоби індивідуального захисту, у м. Суми – по 5-6 таких бригад, – зазначив Анатолій Александренко. – Медичні працівники та водії працюють дуже напружено. У пікові моменти доводилось виконувати до сотні виїздів до пацієнтів за добу. Сьогодні «швидкі» виїжджають по 50-60 разів на такі тривожні дзвінки. Проте це не означає, що вони  не виконують виклики до інших пацієнтів. У той же час і «звичайним» бригадам нерідко доводиться стикатися з хворими на COVID-19, оскільки наперед дуже важко передбачити діагноз пацієнта».

За його словами, на жаль, при зустрічі з цим маловідомим злом медики часто наражаються на небезпеку, самі хворіють і навіть помирають. Це змушує працівників центру ще ретельніше дотримуватися всіх протиепідемічних заходів.

«У зв’язку з цим ми особливо вдячні за постійну увагу та підтримку обласній владі та управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації, які ніколи не залишали нас наодинці з проблемами і завжди терміново їх вирішували. Постійно виїздили на місця і тримали на контролі питання щодо забезпечення лікувальних закладів області, в тому числі й служби екстреної медицини, усім необхідним. Сподіваємось, що така захищеність з боку влади нас буде супроводжувати і надалі», – наголосив директор Сумського обласного центру екстреної медичної допомоги  та медицини катастроф.

 
 
 
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