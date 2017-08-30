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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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У Сумах хочуть відтворити пам'ятник Кобзарю роботи Івана Кавалерідзе: треба 3-5 мільйонів

Відтворити пам’ятник Тарасу Шевченку, який стояв на Соборній в Сумах майже 100 років тому, - таку ідею виношує понад десятиліття сумський скульптор Олег Прокопчук. Він створював копію пам'ятника упродовж 7-8 місяців.

wikimedia.org

За словами скульптора, він намагався відтворити роботу Івана Кавалерідзе до найтоншої деталі. Пам'ятник має бути з бетону, поки ж макет- із глини, пише Суспільне.

"Він був дуже масштабний, розміри його були 9 на 9 метрів, то якщо навіть відновити його 1:2, у половину розміру, – це було б дуже прекрасно. Він був створений із недовговічного матеріалу – бетону. І є така пропозиція, щоб він був у бетоні, і в бетоні його відновити", - розповів скульптор.

Оригінальний пам’ятник у стилі кубізму спорудили у Сумах у 1926 році й розбили у 1956-му. Знесення на власні очі бачив сумчанин Віктор Казбан. "Я бачив дядьків із відбійними молотками, які лазили по пам’ятнику і розбивали його в пух і прах", - говорить він.

За рік потому у сквері з’явився нинішній Шевченко – у стилі соцреалізму. Висота постаменту 4 метри і 2,5 м – сама скульптура. Її не чіпатимуть. Копію Кавалерідзе планують розмістити або на проспекті Тараса Шевченка, або в одному зі спальних районів міста. Для втілення ідеї планують збирати гроші, розповів Вадим Дубодєлов, який підтримав ідею.

"Створити фонд і збирати. Можливо і міська влада посприяє цьому, і люди особисто. Це не така велика сума, цього пам’ятника. Я думаю, що потрібно десь 3-5 мільйонів гривень", - розповів він.

Общество Памятник Шевченко

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